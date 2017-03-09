Туск переизбран председателем Европейского Совета

Председатель Европейского Совета Дональд Туск переизбран на второй срок. Его кандидатура набрала необходимое большинство голосов на саммите ЕС в Брюсселе.

«Поздравляю Дональда Туска», - написал в Twitter председатель Европарламента Антонио Таяни.

«Благодарю за доверие и положительную оценку Европейский Совет. Я сделаю все возможное, чтобы ЕС стал лучше», - написал в микроблоге Туск.

Туск был избран председателем Евросовета в конце 2014 г. Его мандат истекает 31 мая 2017 г.