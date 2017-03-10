Жена Дадина объяснила задержание супруга отсутствием у него паспорта

Ильдар Дадин был задержан у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Москве по причине отсутствия у него паспорта, сообщила его супруга Анастасия Зотова.

«Ильдара задержали, потому что у него не было с собой паспорта, сейчас я нахожусь на КПП отделения полиции по району "Якиманка", куда его увезли. Паспорт Ильдара у меня, но внутрь меня не пускают», - сказала Зотова.

Ранее сообщалось, что Дадин был задержан сотрудниками полиции у здания ФСИН по адресу: ул. Житная, 14. Дадин требовал отставки руководителя управления ФСИН по Карелии Александра Тереха, его заместителя Алексея Федотова и начальника колонии ИК-7 Сергея Коссиева.