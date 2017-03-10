Помощник Кадырова: Покушение на главу Чечни, вероятно, готовилось за рубежом

Помощник главы Чечни по силовому блоку, замруководителя Росгвардии по Чечне Даниил Мартынов подтвердил РБК, что в прошлом году была неудачная попытка покушения на Рамзана Кадырова. 30 января «Новая газета» сообщила, что в Чечне расследуется попытка покушения, которое готовилось весной 2016 г. в Ножай-Юртовском районе. По словам Мартынова, готовить покушение, вероятнее всего, мог «кто-то из тех, кто 10-20 лет назад уехал за границу и сейчас проживает на Западе». «Там за копейки засоряют мозг людям слабым, нервным, неспокойным психически. К большому сожалению, не все понимают, Сильный Кавказ — это и есть сильная Россия. Чечня сделала свой выбор — и это бельмо в глазу для тех, кто пытается ослабить нашу страну», — сказал он.

Тот факт, что покушение было неудачным, свидетельствует, что все службы сработали максимально слаженно, добавил собеседник РБК. «Это подтверждает эффективность наших методик и систем организации охраны правопорядка и предупреждения угроз»» — подчеркнул Мартынов.

По словам помощника Кадырова, чеченские службы безопасности и силовые подразделения всегда работают «на максимум». В регионе «все понимают, особенно службы безопасности и общесиловые подразделения, что Рамзан Ахматович для них — это все». «Тут никто не работает за деньги. Особенно силовики очень идейные. И как такового усиления [мер безопасности] не было после этого», — цитирует РБК.

Информация о раскрытом заговоре тщательно скрывалась, писала ранее «Новая газета». 16 сентября Кадыров признал, что «были несерьезные моменты», которые вовремя предотвратили сотрудники служб безопасности. Расследование на тот момент продолжалось, организатором покушения в итоге был признан Иса Ямадаев, сообщает издание. Уголовное дело было возбуждено в январе 4-м отделом по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Чечни. Подозреваемых сотнями начали задерживать в мае, в том числе в населенных пунктах Ножай-Юртовского, Курчалоевского, Гудермесского и других районов республики, писала газета, все задержанные были выходцами из тейпа Беной, к которому принадлежит сам глава Чечни, среди задержанных был двоюродный брат племянника главы Чечни Ислама Кадырова – Валид Яхиханов. В резиденции Кадырова в Беное было заложено мощное взрывное устройство, которое обнаружило следствие, а у подозреваемых участников заговора изъяли новейшее стрелковое оружие, гранатометы, взрывчатку.