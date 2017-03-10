МИД России потребовал от США разъяснений после публикации WikiLeaks о хакерах ЦРУ

Москва ждет, что американские спецслужбы выступят с разъяснениями в связи с публикациями о деятельности хакеров ЦРУ. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я думаю, что самое страшное в другом - этими технологиями, которые утекли, могут воспользоваться террористические организации, с которыми мы пытались бороться. Страшно именно это, если эта информация подтвердится, а очень хочется, чтобы в Вашингтоне спецслужбы ответили полноформатно и полноценно на опубликованные документы. Если это все подтверждается, то эта информация несет огромную угрозу миру и безопасности», - сказала Захарова на брифинге.

Ранее WikiLeaks опубликовал 8700 документов, в которых утверждается, что сотрудники ЦРУ научились использовать уязвимости в компьютерах, смартфонах, роутерах и даже телевизорах для получения информации о пользователях.