Минтранс Турции назвал причину крушения вертолета в Стамбуле

Причиной крушения вертолета в Стамбуле, в результате которого погибли четверо россиян, стало столкновение с телебашней, сообщает в пятницу министерство транспорта, судоходства и связи Турции. «Вертолет упал, столкнувшись с башней», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее очевидцы сообщали, что вертолет столкнулся с башней, расположенной недалеко от выставочного центра и трассы Стамбул-Эдирне, вероятно, не заметив ее из-за сильного тумана. Телебашня сейчас не используется.

Напомним, в Стамбуле в пятницу, 10 марта, разбился вертолет компании Eczacibasi. В результате крушения погибли пять человек — россияне Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага и гендиректор компании Vitra Tiles (российский филиал Eczacibasi) Салим Озен.