Навальный сообщил, что Медведев забанил его в Instagram

Алексей Навальный сообщил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев забанил его аккаунт в Instagram. «Выяснилось, что Медведев забанил меня в Instagram. Страшный человек», — написал Навальный в Twitter.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды.

По словам Навального, единственной реакцией премьера на расследование стал комментарий в Instagram, в котором он поздравил с днем рождения пользователя, поддержавшего его в этой ситуации.