Навальный обвинил Медведева в скрытом владении дорогой недвижимостью

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал в четверг большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды (см. врез). По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.

Этот особняк на Рублевке до смены владельца назывался усадьба «Евразия». Американский Forbes в 2008 г. включил поместье с трехуровневым домом, стилизованным под средневековый замок, в десятку самых дорогих особняков мира, выставленных на продажу (усадьбу продавали за $100 млн – 2,8 млрд руб. по тогдашнему курсу). Через год из-за кризиса цена усадьбы в долларах упала почти вдвое, и она исчезла из рейтинга Forbes. В 2014 г. «Новая газета» и «Собеседник» со ссылкой на данные Росреестра написали, что в 2010 г. «Евразию» приобрел «Соцгоспроект», но выяснить, кто и за сколько продал ему усадьбу, им не удалось. Позже, по данным «Собеседника», половину участка фонд продал Людмиле Смоленской, которую издание называло родственницей экс-банкира Александра Смоленского.

Проверить данные ФБК «Ведомостям» не удалось: онлайн-базы Росреестра в 2017 г. так и не заработали. По доступным данным, участок земли на Рублевке площадью 2,8 га, где находится особняк, действительно был продан в 2010 г. Второй участок с прудом площадью 1,4 га поменял владельца в июле 2013 г., тогда же был продан и соседний участок в 507 кв. м.

Имуществом Медведева через некоммерческие фонды управляют его «друзья, однокурсники и доверенные лица», а ключевую роль играет зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев, утверждает ФБК. Однокурсник Медведева Елисеев, как выяснили «Ведомости», возглавляет наблюдательные советы четырех фондов – «Дар», «Соцгоспроект», Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 г. занимает супруга премьера Светлана Медведева.

Аспиранты юрфака ЛГУ Медведев и Елисеев не только вместе сочиняли комментарии к Гражданскому кодексу, но и пытались создать совместный бизнес – об этом «Ведомостям» рассказал в 2011 г. их знакомый. Позже Елисеев пригласил на работу в свои компании еще одного однокурсника – Алексея Четверткова, который сейчас является гендиректором «Соцгоспроекта». Учредил этот фонд Виталий Головачев, гендиректор компании «Орион» (до 2010 г. она называлась управляющей компанией «Дар» и принадлежит фонду «Дар») и учредитель управляющей компании «Меритаж», создавшей Фонд поддержки зимних видов спорта.

Что нашли Среди упомянутых ФБК объектов – старинная усадьба в Плесе Ивановской области (впервые о ней ФБК рассказал в сентябре 2016 г.), «имение» в родовом селе Медведевых в Курской области, особняк XVIII в. в Петербурге, виноградники на Кубани и в Италии, а также два земельных участка на черноморском побережье Краснодарского края.

Связаться с представителями «Соцгоспроекта» в четверг не удалось: сайт фонда не работает, телефоны не отвечали. Сотрудник «Дара» сообщил, что «позже какая-то реакция обязательно будет». Представитель Усманова отказался от комментариев. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова указала на «ярко выраженный предвыборный характер» публикации и подчеркнула, что «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно». «Комментировать опусы человека, которого суд не единожды признавал преступником, по меньшей мере странно», – заявил «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко (до этого руководство партии расследование не комментировало).

Всем интереснее не то, коррупционер Медведев или нет, а кто заказал это расследование Навальному, считает политолог Константин Калачев: «Интересанты могут быть не только в «башнях», но и за их пределами, у премьера недоброжелателей хватает». Оргвыводы президент делать не будет, но позиции Медведева такие наезды не усиливают, полагает эксперт. Подозрения в заказном характере кампании работают скорее на статус Навального, а не против, уверен политолог Михаил Виноградов: «Отсутствие реакции показывает, что все восприняли это как тест и никто не хочет суетиться». Самое интересное в том, кого в расследовании нет – людей из окружения Медведева, отмечает политолог Евгений Минченко: «Расследование похоже на удар по конкретной сцепке в коалиции правительства Медведева. Я бы обратил внимание на газпромовский след и увязывал бы это с перестановками там».