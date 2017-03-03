Власть
Статья опубликована в № 4273 от 03.03.2017 под заголовком: Премьерный показ

Навальный обвинил Медведева в скрытом владении дорогой недвижимостью

Соратники премьера отвечать на «выпады осужденного персонажа» отказались
Расследование ФБК соратники Дмитрия Медведева (на фото) сочли недостаточно глубоким
Расследование ФБК соратники Дмитрия Медведева (на фото) сочли недостаточно глубоким
DMITRY ASTAKHOV / RIA NOVOSTI / AFP

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал в четверг большое расследование о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды (см. врез). По поводу одного из объектов – земельного участка с жилым домом в подмосковном Знаменском, который, по данным ФБК, был подарен в августе 2010 г. Фонду поддержки социально значимых госпроектов («Соцгоспроект») бизнесменом Алишером Усмановым, – директор ФБК Роман Рубанов обратился в СКР с просьбой возбудить в отношении премьера и бизнесмена уголовное дело за взятку.

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Этот особняк на Рублевке до смены владельца назывался усадьба «Евразия». Американский Forbes в 2008 г. включил поместье с трехуровневым домом, стилизованным под средневековый замок, в десятку самых дорогих особняков мира, выставленных на продажу (усадьбу продавали за $100 млн – 2,8 млрд руб. по тогдашнему курсу). Через год из-за кризиса цена усадьбы в долларах упала почти вдвое, и она исчезла из рейтинга Forbes. В 2014 г. «Новая газета» и «Собеседник» со ссылкой на данные Росреестра написали, что в 2010 г. «Евразию» приобрел «Соцгоспроект», но выяснить, кто и за сколько продал ему усадьбу, им не удалось. Позже, по данным «Собеседника», половину участка фонд продал Людмиле Смоленской, которую издание называло родственницей экс-банкира Александра Смоленского.

Где работают однокурсники президента Дмитрия Медведева
«Юрфак – это я! Юрфак – это мы! Юрфак – это лучшие люди страны!» – такой лозунг каждый год выкрикивали студенты юридического факультета Лениградского университета (1982–1987 гг. обучения) на майских и ноябрьских демонстрациях. Накаркали, шутят выпускники: один стал президентом страны, другие занимают высокие посты в органах госвласти

Проверить данные ФБК «Ведомостям» не удалось: онлайн-базы Росреестра в 2017 г. так и не заработали. По доступным данным, участок земли на Рублевке площадью 2,8 га, где находится особняк, действительно был продан в 2010 г. Второй участок с прудом площадью 1,4 га поменял владельца в июле 2013 г., тогда же был продан и соседний участок в 507 кв. м.

Имуществом Медведева через некоммерческие фонды управляют его «друзья, однокурсники и доверенные лица», а ключевую роль играет зампред правления Газпромбанка Илья Елисеев, утверждает ФБК. Однокурсник Медведева Елисеев, как выяснили «Ведомости», возглавляет наблюдательные советы четырех фондов – «Дар», «Соцгоспроект», Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 г. занимает супруга премьера Светлана Медведева.

Аспиранты юрфака ЛГУ Медведев и Елисеев не только вместе сочиняли комментарии к Гражданскому кодексу, но и пытались создать совместный бизнес – об этом «Ведомостям» рассказал в 2011 г. их знакомый. Позже Елисеев пригласил на работу в свои компании еще одного однокурсника – Алексея Четверткова, который сейчас является гендиректором «Соцгоспроекта». Учредил этот фонд Виталий Головачев, гендиректор компании «Орион» (до 2010 г. она называлась управляющей компанией «Дар» и принадлежит фонду «Дар») и учредитель управляющей компании «Меритаж», создавшей Фонд поддержки зимних видов спорта.

Что нашли

Среди упомянутых ФБК объектов – старинная усадьба в Плесе Ивановской области (впервые о ней ФБК рассказал в сентябре 2016 г.), «имение» в родовом селе Медведевых в Курской области, особняк XVIII в. в Петербурге, виноградники на Кубани и в Италии, а также два земельных участка на черноморском побережье Краснодарского края.

Связаться с представителями «Соцгоспроекта» в четверг не удалось: сайт фонда не работает, телефоны не отвечали. Сотрудник «Дара» сообщил, что «позже какая-то реакция обязательно будет». Представитель Усманова отказался от комментариев. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова указала на «ярко выраженный предвыборный характер» публикации и подчеркнула, что «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно». «Комментировать опусы человека, которого суд не единожды признавал преступником, по меньшей мере странно», – заявил «Ведомостям» замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко (до этого руководство партии расследование не комментировало).

Всем интереснее не то, коррупционер Медведев или нет, а кто заказал это расследование Навальному, считает политолог Константин Калачев: «Интересанты могут быть не только в «башнях», но и за их пределами, у премьера недоброжелателей хватает». Оргвыводы президент делать не будет, но позиции Медведева такие наезды не усиливают, полагает эксперт. Подозрения в заказном характере кампании работают скорее на статус Навального, а не против, уверен политолог Михаил Виноградов: «Отсутствие реакции показывает, что все восприняли это как тест и никто не хочет суетиться». Самое интересное в том, кого в расследовании нет – людей из окружения Медведева, отмечает политолог Евгений Минченко: «Расследование похоже на удар по конкретной сцепке в коалиции правительства Медведева. Я бы обратил внимание на газпромовский след и увязывал бы это с перестановками там».

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