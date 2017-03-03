Фонд, получивший в подарок от Алишера Усманова поместье на Рублевке, не связан с Дмитрием Медведевым, утверждает однокурсник премьер-министра

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», - говорится в заявлении Ильи Елисеева, полученном «Ведомостями» в ответ на просьбу прокомментировать расследование ФБК о деятельности компаний, якобы связанных с премьер-министром.

Елисеев является председателем наблюдательного совета фонда «Дар», Фонда поддержки социально-значимых государственных проектов (Соцгоспроект), Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта и Фонда социально-культурных инициатив (ФСКИ). Пост президента ФСКИ с момента его создания в 2008 г. занимает супруга премьера Светлана Медведева.

Фонд борьбы с коррупцией Алексей Навального 2 марта опубликовал расследование, утверждающее, что Илья Елисеев, связанные с ним фонды «Дар» и «Соцгоспроект» действуют в интересах Медведева, а также обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о нарушениях в этих фондах. В первом заявлении ФБК утверждает, что в августе 2010 г. «Соцгоспроект» получил от бизнесмена Алишера Усманова безвозмездно по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевке. Так как предпринимательская деятельность Усманова зависит от госконтрактов, а также от нормативных актов, принятых Медведевым, такая передача «недвижимого имущества стоимостью 5 млрд руб. является взяткой», - полагает ФБК.

Во втором заявлении ФБК просит возбудить дело о растрате в отношении руководителя фонда «Дар». Этот фонд в нарушение закона безвозмездно передал свое имущество на неуставные цели, считают в ФБК. Так, по данным ФБК, в 2014 г. «Дар» передал земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду «Градислава», а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта - здание в селе Эсто-Садок в Сочи.

«Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны», - подчеркивает в своем заявлении Елисеев.