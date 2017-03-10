Трамп попросит у Меркель совета по Украине - Reuters

Президент США Дональд Трамп посоветуется с канцлером Германии Ангелой Меркель о возможной роли США в урегулировании кризиса на востоке Украины во время встречи с ней в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько высокопоставленных представителей администрации президента США.

По их словам, Трамп интересуется и соображениями Меркель об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп еще не встречался лично ни с Путиным, ни с президентом Украины Петром Порошенко. Сегодня замруководителя администрации Порошенко Константин Елисеев заявил, что украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы президент Украины встретился с Трампом до Путина. «Принципиально важно, чтобы встреча действительно состоялась до предстоящей встречи президента Трампа с президентом России», - сказал он в интервью «hromadske.ua».