Нидерланды запретили въезд в страну министру иностранных дел Турции

Власти Нидерландов отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Associated Press. В заявлении голландского правительства говорится, что разрешение отозвано в связи с «общественной опасностью», которую несет в себе визит Чавушоглу в Роттердам.

Турецкие чиновники планировали провести в Европе серию митингов с участием проживающих там турок. Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать подобные мероприятия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после отказа Чавушоглу во въезде назвал власти Нидерландов фашистами и остатками нацистов, передает Reuters. Как пишет газета Hurriyet, Эрдоган пригрозил Нидерландам санкциями.