Поверенный в делах Нидерландов в Анкаре вызван в МИД Турции

МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов в Анкаре после того, как голландские власти не разрешили самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу приземлиться в аэропорту Роттердама. Об этом сообщает газета Daily Sabah.

Чавушоглу летел в Нидерланды, чтобы выступить на митинге.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после отказа во въезде назвал власти Нидерландов фашистами, а произошедшее – отголосками нацизма и пригрозил Амстердаму санкциями.