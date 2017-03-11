Поверенный в делах Нидерландов в Анкаре вызван в МИД Турции
МИД Турции вызвал поверенного в делах Нидерландов в Анкаре после того, как голландские власти не разрешили самолету турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу приземлиться в аэропорту Роттердама. Об этом сообщает газета Daily Sabah.
Чавушоглу летел в Нидерланды, чтобы выступить на митинге.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после отказа во въезде назвал власти Нидерландов фашистами, а произошедшее – отголосками нацизма и пригрозил Амстердаму санкциями.