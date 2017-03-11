Задержанный в ЛНР диверсант назвал имя возможного убийцы Моторолы

Задержанный в ЛНР диверсант Иван Деев назвал имя возможного убийцы командира батальона ДНР «Спарта» Арсена Павлова, известного как Моторола. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на видеозаписи допроса, находящиеся в распоряжении агентства.

«Когда я находился в Хмельницком в 8-м полку спецназа Украины в части, то также слышал, когда майор Балов, начальник разведки, хвастался, будто бы убийство Моторолы – это его рук дело», – сказал Деев.

По его словам, Балов говорил, что предварительно проходил специальную подготовку по подрыву лифтов. Арсен Павлов погиб в октябре 2016 г. в результате взрыва в лифте его дома.