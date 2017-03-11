В ЛНР частично восстановлено водоснабжение

Луганская военно-гражданская администрация сообщила, что подача воды в Кадиевку и Первомайск восстановлена.

«В результате массированных ночных обстрелов по позициям наших бойцов рядом с городом Золотое на магистральном трубопроводе диаметром 1200 мм, по которому осуществляется водоснабжение в направлении городов Кадиевка и Первомайск, был поврежден компенсатор», – говорится в сообщении администрации.

В связи с проведением ремонтных работ объемы поставки воды в ЛНР уменьшились. В 16.53 ремонт был завершен.

Ранее в ЛНР сообщили, что подача воды с украинской территории прекратилась. При этом в самопровозглашенной республике отметили, что соответствующие документы о неполадках на трубопроводе Украиной предоставлены не были.