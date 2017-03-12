Демократы могут отстраниться от дела о влиянии России на выборы в США – NYT

Некоторые демократы в комитете Палаты представителей Конгресса США по разведке могут отстраниться от расследования дела о возможном вмешательстве России в выборы, пишет New York Times.

«Я не намерена участвовать в шоу, которое не является серьезной попыткой расследования. Если это расследование не является законным, всесторонним и глубоким, то почему мы должны в нем участвовать», – заявила демократ от штата Калифорния Жаклин Спир.

Как отмечает издание, демократы хотят увидеть на слушаниях свидетелей и документы, но «республиканцы препятствуют независимому внешнему расследованию беспрецедентного вторжения иностранной державы в американскую систему выборов».

Ранее телеканал CNN сообщил, что расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента занимаются 15-20 человек из сверхсекретного отдела ФБР.