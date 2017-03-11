Песков объяснил контакты Кисляка с представителями Трампа

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк, встречаясь с представителями Дональда Трампа, выполнял свою обычную работу дипломата.

«Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает», – сказал Песков в интервью CNN.

Песков отметил, что Кисляк в США встречался не только с представителями Трампа, но и с людьми из окружения Хиллари Клинтон. «Но не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс», – подчеркнул Песков.

Фрагменты интервью с Песковым CNN показал перед выходом фильма «Самый могущественный человек в мире», который посвящен Владимиру Путину и должен выйти в эфир 13 марта.