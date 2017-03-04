Трамп: Первая встреча генпрокурора США с послом России состоялась при Обаме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что первая встреча генерального прокурора США Джеффа Сешнса, который тогда был сенатором, с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком была организована администрацией бывшего президента Барака Обамы.

«Первая встреча Джеффа Сешнса с российским послом была организована администрацией Обамы в рамках образовательной программы для 100 послов», – написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что Сергей Кисляк при Обаме 22 раза посещал Белый дом, при этом четыре раза за прошлый год.

Ранее газета Washington Post сообщала, что Сешнс в то время, когда был сенатором, дважды встречался с послом России в США Сергеем Кисляком. Издание отмечает, что Сешнс скрыл этот факт, когда его кандидатуру утверждали на пост генпрокурора.

Сешнс пообещал в понедельник, 6 марта, предоставить в письменном виде ответы на вопросы сенаторов от Демократической партии по поводу своих контактов с Кисляком. Он должен объяснить, почему умолчал об этих встречах во время утверждения на пост.