Великобритания планирует выйти из Евросоюза в марте 2019 года

Министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что страна выйдет из состава Евросоюза в марте 2019 г. «Великобритания порвет с Брюсселем в марте 2019 г.», – приводит телеканал Sky News слова министра.

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта официально объявит о начале процедуры Brexit.

Позже газета The New York Times выяснила, что Великобритания может потребовать от Евросоюза вернуть $11 млрд, которые были вложены в Европейский инвестиционный банк.