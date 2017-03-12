Отстраненная от поста президента Южной Кореи Пак Кын Хе выехала из резиденции

Пак Кын Хе, отстраненная от должности президент Южной Кореи, выехала из официальной резиденции – Голубого дворца, пишет британская газета The Independent. «Президент Пак Кын Хе только что покинула Голубой дворец и направилась в свои апартаменты», – приводит издание слова представителя дворца.

Конституционный суд Южной Кореи 10 марта единогласно поддержал импичмент президента, заявив, что она предала доверие народа и грубо нарушила закон. Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней.