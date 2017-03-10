Президент Южной Кореи отстранена от должности

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая сейчас находится под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны

Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента страны Пак Кын Хе, сообщает агентство Ренхап. «Мы отлучаем Пак Кын Хе от должности. Ее действия предали доверие народа. Они грубо нарушают закон, и с этим нельзя мириться», - передает слова председательствовавшего на процессе Ли Юнг-ми Reuters.

Таким образом, суд поддержал решение, вынесенное Национальным собранием еще 9 декабря 2016 г., и обозначил решающий поворот продолжающегося уже несколько месяцев политического кризиса.

Корейский биржевой индекс KOSPI, по данным Bloomberg, вырос на 3,27% в ожидании скорого завершения политической неопределенности.

Новые выборы должны пройти в течение 60 дней. В стране ожидают, что они будут назначены на 9 мая. Ранее стало известно, что бывший генсекретарь ООН Пан Ги Мун не будет баллотироваться в президенты страны, разочаровавшись в южнокорейской элите. Среди либеральных политиков наиболее высокий рейтинг – более 30% - у бывшего лидера оппозиции, проигравшего Пак на выборах в 2012 г. Муна Джэина. В консервативном блоке нет внятного кандидата, если не считать исполняющего обязанности президента премьер-министра Хвана Ке Ана.

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая сейчас находится под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны. Цой Сун Силь вменяется в вину вымогательство у крупных корпораций в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн). В числе пострадавших называются такие гиганты как Hyundai Motor, сталелитейная POSCO, а также телекомгигант KT.

Следователи полагают, что, пользуясь дружбой с президентом, она вынуждала предпринимателей перечислять деньги в ее фонды в обмен на лояльность руководства страны. До сих пор Пак Кын Хе не стремилась сотрудничать со следствием, ее канцелярия не согласовывала графики бесед с правоохранителями. Теперь же, когда на нее больше не будет распространяться иммунитет от уголовного преследования, следствие сможет допросить экс-президента.

17 февраля был арестован фактический руководитель группы Samsung Ли Чжэ Ён. По версии следствия, он был одним и тех, кто выплатил или обещал Цой Сун Силь выплатить 43 млрд вон ($ 36,3 млн), чтобы обеспечить компании поддержку правительством сомнительной сделки по слиянию Samsung и компании Cheil Industries Inc. в 2015 г. Ранее в группе признавали, что оплатили покупку лошади за 1 млрд вон для дочери Цой, которая занимается верховой ездой, но отрицали перечисление Цой денег в обмен на что-то. Ли Чжэ Ён также отрицает свою вину.

Решение суда раскололо страну. Власти ожидают массовых протестов и вывели на улицы 21 000 своих сотрудников.