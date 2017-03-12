В Госдуме предлагают ввести новый принцип получения гражданства

Зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек сообщил, что в России может быть введен новый принцип получения гражданства, основанный на «праве почвы». С соответствующей инициативой, по его словам, выступили депутаты Константин Затулин и Наталья Поклонская. Комитет уже одобрил этот законопроект.

«Право почвы» – юридический термин, закрепляющий право получения гражданства за лицами, родившимися на территории государства.

«В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи», – сказал Бальбек.

Таким образом, право на упрощенную процедуру получения российского гражданства будут иметь носители русского языка – выходцы из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.