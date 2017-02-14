Россия занялась упрощением получения российского гражданства жителями Приднестровья

Россия занимается вопросом упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровской Молдавской республики. Об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Для людей очень важно создавать условия, чтобы этот процесс был в минимальной степени забюрократизирован, чтобы он был удобен для тех людей, которые принимают для себя соответствующие решения. Мы на эту тему очень серьезно сейчас работаем, имеем поручение президента Российской Федерации», - отметил Косачев на встрече с председателем Верховного Совета Приднестровья Александром Щербой в Москве.