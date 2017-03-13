ЮНИСЕФ назвала прошлый год антирекордным по преступлениям против сирийских детей

В 2016 г. в Сирии было убито детей больше, чем в другие годы гражданской войны, заявило ЮНИСЕФ. За минувший год погибло не менее 652 сирийских детей, это на 20% больше, чем в 2015 г. 255 из них были убиты в школе или рядом со школой. В статистику попали только официально подтвержденные случаи, реальные цифры могут быть намного выше, отмечает ВВС. Ситуация на некоторых территориях Сирии не дает возможности оценить положение детей и их потребности в гуманитарной помощи, говорится в заявлении организации. Сирийские дети погибают не только от бомб или пуль, но и от запущенных заболеваний, которые в нормальной ситуации можно было бы пролечить, считают в ООН.

Более 850 детей были вовлечены в боевые действия, это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Детей все чаще задействуют в непосредственных боевых столкновениях на линии фронта, в совершении казней, в самоподрывах и в охране тюрем.

Директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Геерт Каппелаэр назвал страдания детей в Сирии беспрецедентными и сказал, что каждый ребенок в стране получил «пожизненные шрамы» в виде ужасающих последствий для здоровья, благополучия и будущего.

От имени и в интересах детей Сирии ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта и всех, кто имеет на них влияние, к немедленным поискам политического решения конфликта в Сирии, к немедленному прекращению всех преступлений в отношении детей, включая атаки на больницы и школы и вербовку детей в боевые отряды, к снятию всех осад и предоставлению всем детям постоянного доступа к помощи. Принимающим беженцев странам и коммунам ЮНИСЕФ призвала помочь в предоставлении помощи особо уязвимым детям беженцев.