Россия не приглашена на встречу стран антиигиловской коалиции в Вашингтоне

22 марта в Вашингтоне начнется встреча министров иностранных дел стран антиигиловской коалиции. В ней примут участие все 68 стран коалиции, встреча такого масштаба состоится впервые с создания этого объединения в 2014 г., заявил представитель госдепартамента США Марк Тонер. На вопрос об участии России в этом собрании он ответил отрицательно: в эту коалицию Россия не входит.

Участники встречи обсудят возможности улучшить тактику и стратегию, улучшить координацию усилий, новые направления военных действий в Сирии и Ираке. Тонер напомнил, что победа над «Исламским государством» (запрещено в России) является приоритетом США на Ближнем Востоке. Госсекретарь Рекс Тиллерсон на встрече заявит, что победа над ИГ требует участия всех стран коалиции, и подчеркнет важность сотрудничества.

Также будут обсуждаться способы борьбы с финансированием терроризма, способы пресечь появление в странах террористов из-за рубежа, вопросы стабилизации ситуации на освобожденных территориях и ликвидация последствий гуманитарного кризиса.