США стягивают в Сирию дополнительные силы морской пехоты

В операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ (запрещено в России) примут участие дополнительные подразделения морских пехотинцев США, пишет Washington Post со ссылкой на источники в военном ведомстве. Подразделение является частью 11-го экспедиционного отряда морской пехоты, который покинул Сан-Диего на кораблях ВМС еще в октябре 2016 г. В их распоряжении в Сирии будут находиться артиллерийские батареи гаубиц калибра 155 мм. Они будут оказывать поддержку наступлению на Ракку, которая до сих пор велась силами сирийской арабской коалиции.

Собеседник издания уточнил, что переброска морпехов в Сирию не является следствием требования президента США Дональда Трампа разработать новый план борьбы с ИГ. План, по его словам, уже работает. Ранее издание сообщало о том, что новый план предполагает усиление группировки США. Сейчас численность американской группировки насчитывает 500 человек.