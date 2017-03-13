Россия, Иран и Турция подтвердили участие в переговорах по Сирии в Астане

Страны – гаранты соблюдения процесса прекращения огня в Сирии Россия, Иран и Турция занимаются обеспечением участия представителей Дамаска и вооружений оппозиции в третьем раунде переговоров в Астане, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Он отметил, что в настоящее время ожидается окончательный состав участников со стороны ООН, Соединенных Штатов Америки и Иордании.

«Что касается правительства Сирийской Арабской Республики и участия сирийской вооруженной оппозиции в этом раунде переговоров, эти вопросы – прерогатива стран-гарантов. Они занимаются обеспечением их участия», – добавил Абдрахманов.

Усастники «Астаны-3» сосредоточатся на обсуждении вопросов безопасности, сообщил агентству «Интерфакс» высокопоставленный источник в одной из делегаций.

«Основными на встрече 14–15 марта станут вопросы укрепления перемирия, а также реализации механизма единой оперативной группы по контролю за перемирием», – сказал источник. Он добавил, что вопрос о санкциях за нарушения перемирия не стоит в повестке встречи.