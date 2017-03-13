В Росгвардии впервые началась внезапная проверка боевой готовности

В Росгвардии с 13 марта проводится внезапная проверка боеготовности – по решению директора Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующего войсками Нацгвардии Виктора Золотова. Как сообщает сайт Росгвардии, такая проверка проводится впервые с момента создания нового федерального органа исполнительной власти. Она началась в Центральном федеральном округе и будет продолжена в других федеральных округах.

Проверяется готовность органов управления и соединений Росгвардии к борьбе с диверсионно-разведывательными группами, террористическими и экстремистскими формированиями.

В частности, отрабатывается комплекс мероприятий усиления охраны особо важных государственных объектов энергетики, промышленности и транспорта. В соответствии с планами Росгвардии и произведенными боевыми расчетами для усиления охраны таких объектов из состава подразделений специального назначения созданы необходимые резервы, готовые к незамедлительным действиям. Кроме того, практически отрабатываются вопросы мобилизационной подготовки.

Оповещение и сбор личного состава проведены своевременно, отмечает пресс-служба. Развернута необходимая система управления. На Центральном командном пункте Росгвардии круглосуточно ведется сбор, обобщение, анализ складывающейся обстановки и контроль за действиями соединений и воинских частей. Одновременно продолжается выполнение повседневных задач по обеспечению общественной безопасности в регионах.