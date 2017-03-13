Фракция «Единой России» в заксобрании Петербурга не поддержит референдум по Исаакию

Фракция «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга не поддержит референдум о передаче Исаакиевского собора РПЦ, если инициатива дойдет до обсуждения в парламенте, заявил спикер палаты Вячеслав Макаров. У фракции 35 из 49 мест в заксобрании.

«Наша фракция проведение такого референдума поддерживать не будет. Нет смысла тратить народные деньги на оплату политических амбиций нескольких человек. Итоги такого голосования все равно не будут иметь силы. Есть федеральный закон – и нам необходимо его выполнять», – сказал Макаров в интервью «Интерфаксу».

По его словам, проблемы с передачей Исаакия РПЦ не было бы, «если бы не истерика некоторых псевдорадетелей за культуру». «Идет нормальный деловой процесс подготовки к передаче собора в управление РПЦ. Обращаю ваше внимание – в управление, а не в собственность. Исаакиевский собор как был, так и останется достоянием города, только будет выполнять функции, изначально заложенные при его строительстве. Поэтому идет планомерная, кропотливая работа. Она и не должна быть шумной», – добавил Макаров.

28 февраля в городскую избирательную комиссию Санкт-Петербурга была подана заявка на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского собора, Петропавловского собора и Спаса на Крови. В составе инициативной группы из 22 человек шесть депутатов законодательного собрания от «Яблока», «Справедливой России» и Партии роста.

Горожанам предлагается ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?». По мнению авторов инициативы, все три собора должны остаться частью государственных музеев и не передаваться религиозным организациям при условии проведения в них церковных служб. Заявка зарегистрирована в канцелярии горизбиркома.

Депутаты Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев 13 января провели встречу противников передачи Исаакиевского собора РПЦ, на нее пришло почти 1000 человек. 28 января на Марсовом поле собралось не меньше 2000 человек, примерно столько же 12 февраля встали вокруг Исаакия живым кольцом.

В минувшем году Законодательное собрание Санкт-Петербурга отказалось обсуждать референдум по поводу переименования моста Кадырова. Депутаты петербургского заксобрания от партии «Яблоко» также подавали соответствующую заявку, но городской избирком отказал инициаторам в проведении референдума.