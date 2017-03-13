Лондон отрицает назначение нового министра по противодействию подрывной деятельности

Правительство Великобритании опровергло информацию о том, что премьер-министр Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью. «Это сообщение не просто ошибочно, оно полностью не соответствует действительности», – заявили Русской службе BBC в пресс-службе британского правительства.

О появлении нового министра ранее сообщила газета The Times. По информации издания, на этот пост был назначен Бен Гаммер, его основная задача – предотвращение возможных кибератак, в том числе и со стороны России, во время следующих выборов в стране.

«Бен Гаммер занимается этим вопросом с 2016 г. и продолжает заниматься им в обычном режиме. Никаких новых назначений или изменений в последнее время не было и не ожидается», – пояснили в правительстве.