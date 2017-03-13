В Великобритании появился министр по борьбе с подрывной деятельностью

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью с целью предотвратить возможные кибератаки во время следующих выборов в стране. Об этом сообщает газета The Times.

Министром по борьбе с подрывной деятельностью стал Бен Гаммер. По данным газеты, правительство Великобритании опасается возможного вмешательства России в выборы и опасаются фейковых новостей, которые могут «дестабилизировать демократию». Напомним, что ближайшие парламентские выборы в стране пройдут в 2020 г. Кроме того, британцы каждый год избирают местные органы власти.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в том, что она с помощью хакерских атак пыталась оказать влияние на исход выборов американского президента. Власти США полагают, что целью России было поддержать кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В России эту информацию опровергают.