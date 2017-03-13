Трамп и Меркель перенесли встречу на 17 марта из-за непогоды

Встречу президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель отложили до 17 марта из-за мощного снегопада на Восточном побережье США, сообщил на брифинге представитель Белого дома Шон Спайсер.

«Президент [США Дональд Трамп] поговорил с канцлером Германии [Ангелой Меркель]. Они договорились перенести встречу из-за непогоды, назначив новую дату - 17 марта», - заявил Спайсер.

Изначально переговоры Трампа и Меркель были запланированы на 14 марта.