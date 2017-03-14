Reuters сообщил о российском спецназе и беспилотниках в Египте на границе с Ливией

Беспилотные летательные аппараты и 22 бойца российских спецслужб уже несколько дней находятся на аваиабазе в Сиди Баррани в западной части Египта, в 100 км от границы с Ливией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных и дипломатические источники, а также представителей Египта. Также отмечается, что в начале февраля Россия использовала и другую египетскую базу, расположенную восточнее, в Марса Матрух.

Представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи опроверг эту информации, указав, что на территории его страны нет ни одного иностранного солдата, это вопрос суверенитета. Москва ситуацию пока не прокомментировала. Американские военные отказались от публичных комментариев.

Собеседники агентства полагают, что целью российских военных является поддержка Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, оставившей в 3 марта позиции в нефтеносных районах. Представители ливийской армии информацию не подтвердили.