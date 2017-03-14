Задержан первый замминистра природных ресурсов Бурятии – СМИ

Первый заместитель министра природных ресурсов Бурятии Александр Лбов задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. По его словам, это произошло накануне, 13 марта. Причина задержания не уточняется.

По данным собеседника агентства РИА Новости в правохранительных органах региона, «этим занимается ФСБ, а не СК».

44-летний Лбов занимает должность первого замминистра с 2008 г. Он является председателем Комитета госполитики в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Ранее принимал участие в разработке федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг».

7 февраля 2017 г. подал в отставку губернатор Бурятии Вячеслав Наговицын, возглавлявший регион с 2007 г.