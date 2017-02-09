Правительство Бурятии отправлено в отставку

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу. При этом он поручил правительству региона выполнение своих обязанностей до формированиянового кабинета.

Ранее глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы Бурятии был назначен Цыденов. Ранее он работал замминистра транспорта.

Путин назначил Алексея Цыденова врио главы Бурятии
Главой Бурятии могут назначить замминистра транспорта Алексея Цыденова
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