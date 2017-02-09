Правительство Бурятии отправлено в отставку

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-службу. При этом он поручил правительству региона выполнение своих обязанностей до формированиянового кабинета.

Ранее глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту России Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы Бурятии был назначен Цыденов. Ранее он работал замминистра транспорта.