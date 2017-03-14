В Совфеде опровергли отправку спецназа России в Египет

Российское правительство не ставило перед Советом федерации вопрос о направлении российских военнослужащих в Египет или Ливию, так что сообщения на этот счет являются «информационной уткой», заявил «Интерфаксу» глава комитета по обороне Совета федерации Виктор Озеров.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что беспилотные летательные аппараты и 22 бойца российских спецслужб уже несколько дней находятся на авиабазе в Сиди Баррани в западной части Египта, в 100 км от границы с Ливией. Также отмечается, что в начале февраля Россия использовала и другую египетскую базу, расположенную восточнее, в Марса Матрух.

«Мне об этом ничего неизвестно. Но это не самое главное. К Совету Федерации никто не обращался по вопросу о направлении российских Вооруженных сил на территорию Египта или Ливии», - сказал Озеров. Он подчеркнул, что для направления российских военных на территорию того или иного иностранного государства необходимо обращение его властей.

«Это очередная "информационная утка", – сказал Озеров и предположил, что, возможно, это "отвлечение общественного мнения от решения Вашингтона направить американский спецназ в Сирию для участия в освобождении Ракки".

В Египте Reuters опровергли информацию о наличии российских военных на территории страны, указав, что в Египте нет ни одного иностранного солдата. Собеседники агентства полагают, что целью российских военных является поддержка Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, оставившей 3 марта позиции в нефтеносных районах.