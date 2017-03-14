У границы с Ливией в Египте замечен российский спецназ и беспилотники

Похоже, что Россия несколько дней назад развернула спецназ на авиабазе на востоке Египта, рядом с границей с Ливией, сообщает Reuters со ссылкой на американские и египетские источники и на источники в дипломатических кругах. Американские собеседники агентства и дипломаты говорят, что такое решение может означать политику по поддержке Россией ливийского лидера генерала Халифы Хафтара, который противостоит поддерживаемому ООН правительству. Reuters напоминает о позиционном положении Хафтара после атаки 3 марта на нефтяные порты Бенгази, которые до того контролировали войска этого генерала. Представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи опроверг информацию о россиянах на этой авиабазе и заявил, что на территории его страны нет ни одного иностранного солдата, это вопрос суверенитета. Отвергают такую возможность и в Совете Федерации. Российских подразделений специального назначения в Египте нет, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Американская разведка наблюдала людей, похожих на российских спецназовцев, и беспилотники на авиабазе Сиди Баррани в 100 км от ливийской границы, передает Reuters со ссылкой на американские источники. Они уточнили, что Россия часто использует контрактников или бойцов без униформы, что осложняет сбор разведданных. Источники в египетских силах безопасности сообщили, что речь идет о 22 бойцах российского спецназа и что они использовали в начале февраля еще одну базу в Египте – в городе Мерса-Матрух. До этого сообщений о российских военных в Египте не поступало.

В Пентагоне от комментариев отказались.

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани нет, - цитирует ТАСС генерала Конашенкова. - Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же "источника", что "разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском"».

Российское руководство не ставило перед Советом Федерации вопрос о направлении российских военнослужащих в Египет или Ливию, так что сообщения на этот счет являются «информационной уткой», заявил «Интерфаксу» председатель комитета по обороне Совфеда Виктор Озеров. «Мне об этом ничего неизвестно. Но это не самое главное», – отметил он и напомнил, что для отправки российских военных на территорию того или иного иностранного государства необходимо обращение его властей. Сенатор считает это сообщение «очередной информационной уткой» или попыткой отвлечь общественное мнение «от решения Вашингтона направить американский спецназ в Сирию для участия в освобождении Ракки».

Фейковой новостью, на которую не стоит обращать внимание, назвал это сообщение и первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. «Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает», – сказал он «РИА Новости». Он считает подобные «вбросы» элементами информационной войны, «которую теперь ведут все против всех».

На вопрос о возможности российского военного участия в Ливии сенатор Озеров ответил: «Мы можем говорить о каком-то военно-техническом сотрудничестве, но участие российских Вооруженных сил в решении военных задач в Ливии невозможно без резолюции Совбеза ООН или обращения руководства страны».

10 марта Reuters сообщил, что в Ливии работали российские специалисты частной военной компании «РСБ-групп». По данным агентства, их было несколько десятков, они работали на коммерческой основе до февраля 2017 г. на территории, подконтрольной полевому командиру Халифе Хавтару, который противостоит правительству, поддерживаемому ООН. Руководитель «РСБ-групп» Олег Криницын сообщил агентству, что отправлял в Ливию своих людей в прошлом году, они работали там до завершения своей миссии в феврале 2017 г. и занимались разминированием.

РБК Криницын сказал 14 марта, что специалисты компании разминировали завод в Бенгази по приглашению ливийской стороны. Он отрицал, что «РСБ-групп» является частной военной компанией, и заявил, что ее сотрудники не участвуют в военных действиях и за шесть лет компания человеческих потерь не несла. «Мы занимаемся разминированием, как, например, в Ливии, охраняем корабли от морских пиратов. Помимо Ливии к нам за помощью обращались представители бизнеса из Колумбии. Ряд стран обращался к нам за помощью, но их раскрыть я не могу, конкуренты следят за нами, а мы – за ними», – рассказал он. По его словам, в компанию берут только профессиональных военных с боевым опытом, в приоритете ветераны «Вымпела» и «Альфы», сотрудники получают «гораздо больше, чем $50 в сутки», но сумма зависит от сложности задания. «Все зависит от контракта, но мы можем поставить до 2000 человек как штык», – рассказал Криницын.

В Кремле могут рассматривать Ливию как площадку для продолжения распространения российского влияния, предположил в эфире «Эха Москвы» политолог Глеб Павловский. «Ливия – это новая идея прыжка из скучных вопросов стагнирующей экономики и недовольного населения, которое у нас заменяет нефть в качестве источника бюджетных вливаний, – сказал он. – Там же нет государства как такового, зато там есть нефть. А внутри России это вмешательство будет подано как очередное усиление нашей страны».