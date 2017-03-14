Спикер парламента восточной Ливии: Мы попросили Россию помочь в обучении военнослужащих

Власти восточной части Ливии попросили Россию помочь в обучении военнослужащих и ремонте военной техники, сообщил «РИА Новости» спикер ливийской Палаты представителей (парламент) Акиля Салех Иса. Он отметил, что большинство местных офицеров учились в России, говорят по-русски и умеют использовать российскую технику. «Нам обещали помочь в борьбе с терроризмом», — добавил он.

«РИА Новости» напомнило о двоевластии в Ливии, где на западе в Триполи заседает сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем, тогда как на востоке, в Тобруке, заседает «избранный народом парламент». Восточная часть Ливии существует «независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами».

О том, что Россия, судя по наблюдениям, несколько дней назад развернула спецназ на авиабазе на востоке Египта, рядом с границей с Ливией, сообщает Reuters со ссылкой на американские и египетские источники и на источники в дипломатических кругах. Американские собеседники агентства и дипломаты говорят, что такое решение может означать политику по поддержке Россией ливийского лидера генерала Халифы Хафтара, который противостоит поддерживаемому ООН правительству. Представитель египетской армии Тамер аль-Рифаи опроверг информацию о россиянах на этой авиабазе и заявил, что на территории его страны нет ни одного иностранного солдата, это вопрос суверенитета. Отвергают такую возможность и в Совете Федерации. Российских подразделений специального назначения в Египте нет, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

10 марта Reuters сообщил, что в Ливии работали российские специалисты частной военной компании «РСБ-групп». По данным агентства, их было несколько десятков, они работали на коммерческой основе до февраля 2017 г. на территории, подконтрольной полевому командиру Халифе Хавтару, который противостоит правительству, поддерживаемому ООН. Руководитель «РСБ-групп» Олег Криницын сообщил агентству, что отправлял в Ливию своих людей в прошлом году, они работали там до завершения своей миссии в феврале 2017 г. и занимались разминированием.

РБК Криницын сказал 14 марта, что специалисты компании разминировали завод в Бенгази по приглашению ливийской стороны. Он отрицал, что «РСБ-групп» является частной военной компанией, и заявил, что ее сотрудники не участвуют в военных действиях и за шесть лет компания человеческих потерь не несла. «Мы занимаемся разминированием, как, например, в Ливии, охраняем корабли от морских пиратов. Помимо Ливии к нам за помощью обращались представители бизнеса из Колумбии. Ряд стран обращался к нам за помощью, но их раскрыть я не могу, конкуренты следят за нами, а мы – за ними», – рассказал он.