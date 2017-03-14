Выявлен самый полезный депутат Госдумы

Вице-спикер Госдумы единоросс Ирина Яровая возглавила рейтинг активности депутатов нижней палаты, в тройку вошли также единороссы – вице-спикер, секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов и председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как передает ТАСС, таков результат первого интегрального рейтинга под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», который составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев и который был представлен 14 марта.

Коэффициент полезности Ирины Яровой – 63,13, Сергея Неверова – 62,01, Павла Крашенинникова – 49,65. Затем следуют председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, справоросс Валерий Гартунг, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. Также в топ-10 вошли единоросс Андрей Исаев, коммунист Николай Коломейцев, вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой и замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

Рейтинг складывается из четырех индексов: народного голосования, медийности (упоминаемость в СМИ), активности парламентария в работе Госдумы (участие в составлении законопроектов, выступления на заседаниях) и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами).

Региональный индекс составлен с участим более 420 экспертов: политологов, политтехнологов, журналистов, отмечает ТАСС. Индекс народного голосования сформирован по итогам голосования на портале «Депутат клуб» с 15 января по 15 февраля, учтены голоса 380 000 человек. Депутаты активно мобилизовали своих сторонников через свои аккаунты в соцсетях, просили проголосовать на встречах, некоторые даже выпускали листовки, отмечают авторы исследования.

Спикера Вячеслава Володина и лидеров четырех думских фракций Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и Владимира Васильева из рейтинга исключили, так как «их оценки значительно опережали всех».

Ирина Яровая лидирует в индексах народного голосования и медийности, в индексе активности в Госдуме – Олег Нилов, в работе в регионах – Сергей Неверов.

По индексу народного голосования также лидируют единороссы Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов.

По индексу медийной активности за Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.

В индексе активности законодательной работы и частоты выступлений на пленарных заседаниях за справороссом Олегом Ниловым идут единоросс Крашенинников, коммунист Николай Коломейцев, либерал-демократ Ярослав Нилов, коммунист Тамара Плетнева (КПРФ).

В индексе работы в регионах депутат от Москвы Николай Гончар следует за Неверовым с небольшим отрывом, далее идут единоросс Андрей Исаев и лидер партии «Родина» Алексей Журавлев, избравшийся в Думу по одномандатному округу.

В целом большинство в топ-50 совокупного рейтинга активности депутатов составляют представители «Единой России» (52%), за ними следуют справороссы (20%), парламентарии от ЛДПР (14%) и от КПРФ (12%), сообщает ТАСС.