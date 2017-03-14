В Минобороны России назвали «вбросами» сообщения о наличии российского спецназа в Египте

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российских подразделений специального назначения в Египте нет.

«Никаких российских подразделений специального назначения в Сиди-Баррани (Арабская Республика Египет) нет. Подобными вбросами от анонимных источников отдельные западные СМИ будоражат общественность уже не первый год. Особенно часто такие "видения" посещают анонимов на Украине и в Прибалтике. И уж совсем глупо и неприлично в отношении американских спецслужб звучат цитируемые Reuters слова того же "источника", что "разведывательная деятельность США в отношении российских военных осложнена из-за привлечения "контрактников" и "агентов в штатском", – сказал он.

Ранее Reuters со ссылкой на американские и египетские источники и на источники в дипломатических кругах сообщило, что Россия несколько дней назад развернула спецназ на авиабазе на востоке Египта, рядом с границей с Ливией.

В Египте Reuters опровергли информацию о наличии российских военных на территории страны, указав, что в Египте нет ни одного иностранного солдата. Собеседники агентства полагают, что целью российских военных является поддержка Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, оставившей 3 марта позиции в нефтеносных районах.

Глава комитета по обороне Совета федерации Виктор Озеров заявил, что к Совету федерации никто не обращался по вопросу о направлении российских Вооруженных сил на территорию Египта или Ливии.