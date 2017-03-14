Росгвардия может получить новые полномочия – «Росбалт»

В Кремле рассматривают вопрос о передаче Росгвардии управления по борьбе с экстремизмом и государственной защите (обе структуры входят в структуру МВД), сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники.

По словам источников «Росбалта», если эти управления перейдут в Росгвардию, то их полномочия существенно расширятся. Таким образом, к противодействию экстремизму и госзащите может добавиться борьба с терроризмом и лидерами преступных сообществ. В итоге Росгвардия получит право на ведение оперативно-розыскной деятельности, которого сейчас у нее нет.

Кроме того, по данным «Росбалта», ожидается, что пост оставит заместитель министра Михаил Ваничкин, который курирует криминальный блок. Основным кандидатом на эту должность рассматривается нынешний начальник ГУСБ МВД РФ Александр Макаров, рассказал агентству ранее один из источников.

По данным «Росбалта», в МВД может смениться руководство бюро специальных технических мероприятий, которое занимается в том числе киберпреступностью. Источник агентства рассказал, что на ключевые должности в подобных управлениях всех ведомств решили назначить кадровых офицеров ФСБ.