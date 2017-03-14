Навальный подал заявку на шествие против коррупции по Москве

Оппозиционер Алексей Навальный подал заявку на проведение митинга и шествия 26 марта в Москве. Копию документа он разместил у себя в блоге. Оппозиционер подчеркнул, что власти не отреагировали на расследование ФБК о недвижимости, якобы принадлежащей премьеру Дмитрию Медведеву, но записанной на благотворительные фонды. «Выходим и вежливо спрашиваем. Но уже на улице, раз они делают вид, что в интернете не замечают», – пишет Навальный.

Согласно заявке цель шествия в Москве – «выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». Маршрут шествия: от площади Тверской заставы до Охотного Ряда. Общая численность шествия не превысит 15 000 человек, уточнил Навальный.

Политик также призвал выйти на митинги по всей России, отметив, что подаст заявки «в нескольких крупнейших городах». «Но гораздо важнее ваша инициатива на местах. Давайте проведем такие митинги/пикеты вообще везде. Вот образец заявки, там все просто. Подайте ее в мэрию своего города на 26 марта. Заявка подается за 10-15 дней и сегодня-завтра у вас полно времени на это», – написал он.