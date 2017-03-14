Путин разрешил гражданам Южной Осетии служить в Вооруженных силах России по контракту

Президент Владимир Путин распорядился принять предложение российского правительства и подписать соглашение о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил России, передает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Под вхождением подразделений в документе подразумевается прием граждан Южной Осетии на военную службу по контракту в Вооруженные силы России и направление их для прохождения военной службы в российскую военную базу в добровольном порядке. При этом для заключения подобного контракта гражданину необходимо уволиться с военной службы в Вооруженных силах Южной Осетии.

Соглашение о вхождении отдельных подразделений министерства обороны Южной Осетии в состав ВС России является дополнительным в рамках договора о союзничестве и интеграции, который был подписан президентами двух стран 18 марта 2015 г.