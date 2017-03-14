Пентагон и ЦРУ не стали комментировать сообщения о российском спецназе близ границы с Ливией

В министерстве обороны и ЦРУ США отказались комментировать сообщения о том, что на территории Египта недалеко от ливийской границы якобы расположен российский спецназ.

«Вы можете сообщить, что ЦРУ отказывается от комментариев», - сказал «Интерфаксу» во вторник представитель разведывательного управления.

Не стали комментировать эту информацию и в Пентагоне, посоветовав обратиться за разъяснениями к российским властям.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему ничего не известно о якобы нахождении российских военнослужащих в Египте. «Я не слышал об этом из каких-либо других источников. Если речь и идет о военных, обратитесь к военным», - сказал Лавров журналистам.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил: «Никаких российских подразделений специального назначения в Сиде-Баррани (Египет) нет».

Ранее в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке появились сообщения о том, что Россия направила подразделение спецназа из 22 человек в район Египта вблизи ливийской границы.