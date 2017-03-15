MSNBC: Трамп списал на амортизацию $103,2 млн перед уплатой налогов в 2005 году

Выдержка из налоговой декларации президента США Дональда Трампа за 2005 г. опубликована на сайте MSNBC. Из представленного двухстраничного документа следует, что налоги миллиардер заплатил с учетом «крупномасштабной амортизации», прежде списав $103,2 млн.

Ведущая MSNBC Рейчел Меддоу через свой аккаунт в Twitter пообещала представить документ в своем шоу. В ответ Белый дом заявил, что в 2005 г. Трамп выплатил $38 млн налогов с доходов в $150 млн по ставке 25%. Администрация президента подчеркнула, что в качестве главы Trump Organization Трамп был обязан «платить налогов не больше, чем требуется по закону».

В октябре New York Times сообщила, что декларация убытков в 1995 г. позволила Трампу избежать уплаты федеральных налогов на прибыль на срок до 18 лет, напоминает Reuters. В ходе предвыборной кампании кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон критиковала Трампа за неуплату федеральных налогов. «Это делает меня умным», - парировал тогда Трамп.