Костин отрицает, что передавал Сечину просьбу Улюкаева о премиях за приватизацию «Башнефти» – «Дождь»

Бывший министр экономического развития через президента - предправления ВТБ Андрея Костина передал главному исполнительному директору «Роснефти» Игорю Сечину просьбу о вознаграждении работникам министерства за подготовку приватизации «Башнефти», сообщает «Дождь» со ссылкой на два источника в окружении Улюкаева. По их словам, бывший министр требовал премий своим подчиненным за ту роль, которую они сыграли при приватизации «Башнефти». Костин передал «Дождю» через знакомого, что это не так, а на официальный запрос в пресс-службе ВТБ не ответили.

За организацию приватизации «Башнефти» «ВТБ-капитал» получил из бюджета $30 млн, рассказал «Дождю» федеральный источник. Он и знакомый Улюкаева утверждают, что экс-министр был этим недоволен: по его оценке, инвестбанку не пришлось организовывать сделку, поскольку «Роснефть» сама изъявила желание купить «Башнефть». Затем состоялся разговор Улюкаева и Костина. «Якобы был разговор, что поскольку вы получили много, то обеспечьте поддержку», - сказал один из источников канала, по его данным, после этого Костин пошел к Сечину, «думаю, что в той или иной вариации это похоже на правду».

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 г. после того, как вечером 14 ноября приехал в офис «Роснефти». Примерно в 22.30 министра искали подчиненные, но ни его мобильный, ни мобильный водителя не отвечал, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник. К 2 часам утра все завершилось подписанием протокола о задержании министра, и в 02.33 Следственный комитет (СКР) вывесил на сайт официальное заявление о том, что Улюкаев подозревается в получении взятки в размере $2 млн от «Роснефти» за положительное заключение и оценку, которые сделали возможной покупку госпакета акций «Башнефти» «Роснефтью». Свою вину Улюкаев не признает.

«Новая газета» сообщала в ноябре, что оперативно-технические мероприятия в отношении Улюкаева были проведены «по инициативе и при непосредственном участии» тогдашнего начальника службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова, недавно он ушел из компании. Феоктистов появился в «Роснефти» в августе 2016 г., до этого он был замначальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Феоктистов принимал активное участие в этом деле, Сечин попросил его об этом, еще когда тот работал в ФСБ, говорил «Ведомостям» высокопоставленный сотрудник силовых органов. Сотрудники ФСБ под его руководством вели оперативную разработку Улюкаева с прошлого года, рассказывал источник в федеральных структурах.

Президент Владимир Путин готов «отпустить Улюкаева с миром» и спустить дело на тормозах, утверждает высокопоставленный источник «Дождя» (в пересказе Republic и РБК). Еще один источник допускает, что экс-министру могут смягчить статью на превышение полномочий вместо получения взятки и вымогательства. Пока президент прислушивается к доводам спецслужб, что состав преступления в деле Улюкаева доказан, отмечает третий источник.

Улюкаева начали проверять в 2015 г., еще до решения о приватизации «Башнефти», которое легло в основу предъявленных ему обвинений, сказали телеканалу два высокопоставленных федеральных чиновника. Проверялась информация спецслужб, что экс-министр назначает руководителей торговых представительств России за рубежом из соображений личной дружбы и планирует назначать близких людей в руководство Росрезерва. Отставка министра готовилась до предъявления ему обвинений в коррупции, говорят собеседники «Дождя», якобы на фоне разногласий министерства Улюкаева с Минфином из-за расчета прогнозной цены на нефть, на базе которой должен был быть сформирован проект федерального бюджета. Источник «Дождя» утверждает, что премьер-министр Дмитрий Медведев отдал распоряжение о поиске кандидатур на пост министра экономического развития днем 17 ноября — за несколько часов до ареста Алексея Улюкаева. «Претензии были именно к работе Улюкаева, о коррупции речи не шло», — уточнил он (цитата по «Коммерсанту»).