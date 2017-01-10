В деле Улюкаева есть положительные характеристики от Костина и Чубайса

Положительные характеристики бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в $2 млн, дали предправления «Роснано» Анатолий Чубайс, президент – предправления ВТБ Андрей Костин и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Это заявила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская. Эти характеристики приобщены к материалам дела. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему чиновнику до 15 апреля.

Следователь Роман Нестеров сказал, что обвиняемый не признает вину и не дает показаний. Однако показания на него дали некоторые сотрудники Минэкономразвития и Росимущества, передает «РИА Новости». Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов, передает корреспондент «Ведомостей». Как передает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы.

Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщил также Нестеров. Какие материалы подлежат экспертизе, он не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело.

Улюкаев не согласен с ходатайством следствия и просил суд избрать более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – сказал он. Если же суд предпочтет продлить домашний арест, то он просит смягчить режим. Бывший чиновник попросил разрешить ему прогулки с 8 до 10 часов утра и с 18 до 22 часов, а также дать возможность планового посещения медицинских учреждений. Улюкаев также ходатайствовал о включении в число лиц, которым разрешено посещение его дома, няню своей шестилетней дочери.