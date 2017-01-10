Улюкаев попросил смягчить условия домашнего ареста или отменить его

Экс-министру уже отказали в допуске уборщицы в его дом, напомнил следователь, не стоит пускать и няню к его ребенку

Басманный суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который обвиняется в получении взятки в $2 млн. Срок следствия по его делу продлен до 15 мая, сообщил в суде следователь Роман Нестеров. Следствие просило продлить бывшему чиновнику домашний арест до 15 апреля. Суд примет решение в ближайшее время.

Следователи опасаются, что Улюкаев может скрыться или повлиять на свидетелей, многие из которых являются сотрудниками Минэкономразвития и Росимущества и были его непосредственными подчиненными. Как следует из оглашенных материалов дела, следствие уже успело допросить ряд свидетелей, среди них названы Илья Макаров и Никита Осипов. Как передает «Интерфакс», следователь добавил, что следствию предстоит допросить еще свидетелей и получить результаты экспертизы.

Следствие назначило по делу фонографическую экспертизу, сообщает корреспондент «Ведомостей». Однако, какие материалы подлежат экспертизе, Нестеров не уточнил. По словам источника «Ведомостей» в правоохранительных органах, экспертиза назначена в отношении материалов прослушки переговоров Улюкаева с менеджментом «Роснефти» и другими лицами, вовлеченными в это уголовное дело.

По словам следователя, экс-министр не признал вину и отказался от дачи показаний, передает ТАСС.

Кроме того, 10 января суд огласил перечень документов, присутствующих в деле, среди которых положительная характеристика от преправления «Роснано» Анатолия Чубайса и предправления – президента ВТБ Андрея Костина, а также от председателя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина.

Улюкаев не согласен с ходатайством следствия и просил суд избрать более мягкую меру пресечения.

«Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», – сказал он. Если же суд предпочтет продлить домашний арест, то он просит смягчить режим. Бывший чиновник попросил разрешить ему прогулки с 8 до 10 часов утра и с 18 до 22 часов, а также дать возможность планового посещения медицинских учреждений. Улюкаев также ходатайствовал о включении в число лиц, которым разрешено посещение его дома, няню своей шестилетней дочери.

Адвокат бывшего министра попросил суд разрешить ему посещать реабилитационный центр Минэкономразвития в связи с наличием у него гипертонии 1-й степени, сообщает в Twitter корреспондент радио «Коммерсантъ FM» Владимир Расулов. Также адвокат напомнила, что жена бывшего министра экономического развития работает, а дети нуждаются в уходе и сопровождении в школу, добавляет корреспондент «Ведомостей».

Следователь выступил категорически против смягчения режима домашнего ареста. Он уверен, что прогулки позволят Улюкаеву встречаться с потенциальными свидетелями, и напомнил, что загранпаспорт не обязателен для выезда в ряд стран, с которыми у России безвизовый режим. Кроме того, Нестеров отметил, что обязанность по уходу за детьми по закону лежит на родителях.

«Органы предварительного расследования обеспечили достаточный уровень соблюдения общегражданских прав», – заявил следователь. Улюкаеву разрешено встречаться с близкими родственниками, расширение этого списка считает нецелесообразным, отметил он. В частности, указал Нестеров, ранее Улюкаеву было отказано в допуске уборщицы в его дом. Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева. «С учетом запланированных следственных действий срок продления домашнего ареста нахожу разумным», – сказала она (цитата «Интерфакса»).

Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября после посещения офиса «Роснефти». Как сообщал СКР, он был взят с поличным при получении взятки в размере $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, благодаря которой «Роснефть» купила госпакет акций «Башнефти». Законность самой сделки не оспаривается. После этого чиновник был помещен под домашний арест, а сразу после этого решения суда президент Владимир Путин отправил его в отставку в связи «с утратой доверия».

На большой пресс-конференции 23 декабря президент объяснил, что материалы, предоставленные оперативными службами, были достаточно убедительны, чтобы отстранить министра от должности. Он добавил, что с Улюкаевым после его задержания он не разговаривал и что в его деле должны разобраться следствие и суд.