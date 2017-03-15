Досрочные президентские выборы в Южной Корее пройдут 9 мая

Досрочные президентские выборы в Южной Корее запланированы на 9 мая. Такое решение было принято на заседании Госсовета страны.

10 марта Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента в связи с предательством доверия народа и грубым нарушением закона. Выборы нового лидера должны пройти в течение 60 дней – 9 мая.

65-летняя Пак Кын Хе подозревается в сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, находящейся сейчас под арестом, для оказания давления на крупный бизнес страны. Цой Сун Силь вменяется вымогательство у предпринимателей 77,4 млрд вон ($65,7 млн), которые переводились в ее фонды. Следствие полагает, что от ее действий пострадали такие компании, как Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. Фактический руководитель Samsung Ли Чжэ Ён был арестован по подозрению в коррупции, своей вины он не признает.

Наиболее перспективным кандидатом на пост президента Республики Корея на основе опросов общественного мнения называют бывшего лидера Демократической партии Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

На выборах в 2012 г. Мун Чжэ Ин проиграл Пак Кын Хе.