Лукашенко осудил «все ваши брекситы» и призвал сохранить ЕС

Белоруссия всегда будет работать на объединение и на стабильность в Европе, гарантирует президент страны Александр Лукашенко. Как передает «Белта», он заявил это вице-премьер-министру иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерсу. «Мы и в трудные времена вам проблем не создавали, и в будущем никогда этих проблем вам создавать не будем», - пообещал он.

По словам Лукашенко, он выступает за многополюсный мир и сохранение Евросоюза. «Евросоюз - это мощнейший полюс наряду с Китаем, Соединенными Штатами Америки. Европейский союз - это мощная опора для планеты, если она исчезнет - быть беде. Поэтому все ваши "брекситы" и националистические движения я не воспринимаю. Чего бы ни стоило, Европейский союз надо сохранить. Это не моя личная позиция (хотя и личная), эта позиция исходит из международных государственных интересов. Чем больше опор, тем устойчивее система. Поэтому я сторонник Европейского союза», - заявил он.

Белорусский лидер напомнил и о двойных стандартах в деятельности ЕС и выразил пожелание, чтобы ЕС «соответствовал тем декларациям, которые он предлагает всему миру: честность, порядочность, демократичность». «Если бы вы внимательно посмотрели на Беларусь, то увидели бы здесь и права человека, и демократию, и порядок, и безопасность для людей. Мы тоже не без недостатков, как и вы. Но надо разговаривать, надо быть ближе друг к другу. Надо, если у вас есть опыт, предлагать и передавать его. Мы готовы учиться. Но прошу, имейте в виду одно: для нас святы суверенитет и независимость», - цитирует «Белта».