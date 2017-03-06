Олланд признал угрозу победы на выборах Марин Ле Пен

Угроза победы на президентских выборах во Франции лидера ультрправых Марин Ле Пен существует, но Франция не поддастся, заявил уходящий президент Франсуа Олланд в интервью шести европейским СМИ. Своей последней задачей на посту главы государства он считает сделать все, чтобы Франция не поддалась этому проекту и ему затем не пришлось бы нести за это столь тяжелую ответственность. Интервью он дал Le Monde, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, La Vanguardia, The Guardian et Gazeta Wyborcza.

Угроза прихода к власти лидера «Национального фронта» существует, потому что за последние более чем 30 лет ультраправые никогда не были так сильны, сказал Олланд. Le Monde отмечает, что в частном порядке президент признается, что опросы общественного мнения занижают рейтинги Ле Пен.

По словам Олланда, во Франции осознают, что голосование 23 апреля и 7 мая, в первом и втором туре выборов президента, определит не только будущее страны, но и будущее Евросоюза. Ле Пен ранее обещала в случае победы добиться пересмотра условий членства Франции в ЕС либо выхода из этого союза. Олланд считает, что если она победит, она немедленно инициирует выход страны из еврозоны и ЕС. «Это цель всех популистов, где бы они ни были: покинуть Европу, закрыться от мира и представлять себе будущее в окружении всякого рода барьеров и границ со сторожевыми вышками», - объяснил он, намекая в том числе и на президента Дональда Трампа, который намерен исполнить предвыборное обещание по выводу США из многосторонних торговых соглашений и отгородиться стеной от Мексики.