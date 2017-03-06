Ле Пен не восхищается Путиным, а продвигает интересы Франции

Для Европы опасно вести холодную войну с Россией, толкая ее в объятия Китая, считает лидер ультраправого «Национального фронта» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Она заявила это в интервью CBS. Ведущий Андерсон Купер, напоминая недавние слова коллеги с телеканала Fox News Билл О'Райли, который, интервьюируя президента Дональда Трампа назвал президента Владимира Путина «убийцей», спросил Ле Пен, согласна ли она с этим мнением или с тем, что российский лидер представляет собой угрозу Франции и другим странам Европы. «Нет, я так не считаю, и ничего из того, что уже сделал Владимир Путин, не приводит меня к такому мнению», - ответила она.

На контр-вопросы про «вторжение на Украину» и «вторжение в Крым» лидер «Национального фронта» ответила, не комментируя их, а сразу перейдя к опасности холодной войны с Россией, которая заставит ее повернуться к Китаю. Она вообще думает, что все слова об угрозе со стороны России - это большой обман.

На вопрос о поводах для восхищения Россией и Путиным, Ле Пен ответила, что она не фанатка на рок-концерте, а она - политический лидер в одной из величайших стран мира и ее интересы - это интересы Франции. Когда ее спросили, мог ли повлиять на ее оценку политики России кредит в более чем $11 млн, который для ее партии предоставил российский банк три года назад, Ле Пен заявила, что единственное обязательство, которое возникает у человека, берущего кредит, это выплата этого долга, а других обязательств у него нет. Она не видит, как это могло бы повлиять на ее суждения, не отрицая и не подтверждая сам факт. По ее словам, она продолжает искать средства для финансирования партии, после политически мотивированного отказа французских банков, и есть один банк в США, который хочет дать ей денег.

Ле Пен согласна, что ей подходит с поправкой на Францию предвыборный лозунг Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», она призывает к тому же уже много лет. «Мы великая страна, которая может многое предложить миру, но для того, чтобы что-то предлагать миру, Франция должна остаться Францией», - заявила она.

Ле Пен считает необходимым изменить условия членства Франции в Евросоюзе или вовсе выйти из него, что в результате может повлечь развал ЕС, у нее, как и у Трампа, есть вопросы к НАТО и она ратует за сближение с Россией, напоминает CBS.